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الاحصاء : إستمرار إرتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

الخميس 14 أبريل 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء : إستمرار إرتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي



رام الله / سما /

ذكر مركز الاحصاء الفلسطيني انه خلال شهر آذار 2022 سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.03% مقارنة مع شهر شباط 2022. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المستهلك بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.75%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.66%، وأسعار البيض بنسبة 7.90%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 6.17%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.55%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.60%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.22%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 161 شيقل/60كغم، والدجاج 18 شيقل/1كغم، والبيض 16 شيقل/2كغم، والموز 5 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 83 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2022 مع شهر آذار 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.62%، بواقع 4.82% في قطاع غزة، وبنسبة 4.16% في القدس J1*، وبنسبة 3.14% في الضفة الغربية**.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.93% خلال شهر آذار 2022 مقارنة مع شهر شباط 2022، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 23.82%، وأسعار البطاطا بنسبة 19.97%، وأسعار البيض بنسبة 12.53%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.70%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 5.44%، وأسعار الخبز بنسبة 4.49%، وأسعار الأرز بنسبة 3.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.12%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.33%، وأسعار الغاز بنسبة 1.14%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.11%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 163 شيقل/60كغم، والخبز 7 شيقل/2600غم، والدجاج 18 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، وأرز حبة قصيرة 148 شيقل/25كغم، ولحم الغنم 54 شيقل/1كغم، والفلفل الحار 11 شيقل/1كغم، واسطوانة الغاز 67 شيقل/12كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.80% خلال شهر آذار 2022 مقارنة مع شهر شباط 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 13.45%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 7.60%، وأسعار البيض بنسبة 5.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.03%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.79%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.45%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 158 شيقل/60كغم، والدجاج 17 شيقل/1كغم، والبيض 16 شيقل/2كغم، والموز 5 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 81 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.71% خلال شهر آذار 2022 مقارنة مع شهر شباط 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 18.38%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 9.87%، وأسعار الكهرباء بنسبة 9.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.66%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.72%، و"البنزين" بنسبة 3.27%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 3.11%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.65%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 185 شيقل/60كغم، والموز 5 شيقل/1كغم، وبندورة عناقيد 8 شيقل/1كغم، والكوسا 11 شيقل/1كغم، والفاصولياء الخضراء 20 شيقل/1كغم، والفلفل الحار 10 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 9 شيقل/1كغم، والبصل والبطاطا 3 شيقل/1كغم لكل منهما، والثوم الجاف 22 شيقل/1كغم، بنزين "95" 7.26 شيقل/1لتر، والسولار 6.90 شيقل/1لتر.

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