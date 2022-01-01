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حماس تستنفر جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "فجر حماة الأقصى"

الخميس 14 أبريل 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنفر جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "فجر حماة الأقصى"



غزة/ سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " جماهير شعبنا إلى النفير في جمعة (فجر حماة الأقصى) دفاعًا عن القدس والأقصى، وإفشالًا لمخطط "ذبح القرابين" فيما يُسمى عيد الفصح.

واستنفرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، جماهير شعبنا المجاهد، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرّحال في (فجر حماة الأقصى)، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، غدا الجمعة، دفاعًا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغوّل المستوطنين، وإفشالًا لخطط تدنيس الحرم فيما يسمّى "ذبح القرابين".

وقالت إنّ رباط أهلنا وشعبنا المتواصل في الفجر العظيم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تعبير عن وحدة شعبنا وقوته في مواجهة الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، وعن تمسّكه بحقوقه الوطنية؛ وفي القلب منها القدس المخضّبة بدماء الشهداء الزكيّة.

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