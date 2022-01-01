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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل حمامرة في بيت لحم

الخميس 14 أبريل 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل حمامرة في بيت لحم



رام الله / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد قصي فؤاد حمامرة (١٤عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، علىً حاجز النشاش العسكري، جنوب بيت لحم.

ونقل جثمان الشهيد بسيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الى مستشفى بيت جالا الحكومي .

وسيشيع جثمان الشهيد بعد صلاة الظهر، وينطلق موكب التشييع من امام مستشفى بيت جالا الحكومي الساعة ١١:٣٠ صباحا، وصولا الى منزل والده لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه، ثم الصلاة عليه في جامع الزاوية، قبل مواراته الثرى.

واعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم اليوم، اضرابا شاملا في المحافظة حتى الساعة الرابعة عصرا، يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، حدادا على روح الشهيد.

يشار الى ان الطفل حمامرة استشهد، مساء امس الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وحمامرة هو الشهيد الثاني في حوسان في غضون ثلاثة ايام بعد استشهاد السيدة غادة سباتين يوم الاثنين الماضي.

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