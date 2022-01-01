اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصاعد عنف الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الخميس، تصاعد عنف الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وتوسيع نطاقه في عدد من المدن والقرى، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات.

وأكد الاتحاد في بيان له، رفضه دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، والتي لن تفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع.

واستنكر صدور قرار عن محكمة إسرائيلية يجيز لليهود أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد، مما يشكل استفزازا واضحا للشعب الفلسطيني، والأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه إسرائيل ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها، والعمل بشكل عاجل على وقف هذه المخططات التي ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي، وعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الأخر.