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الشاباك يعلن اعتقال ناشط من حماس شارك في قتل مستوطن واصابة 3 آخرين عام 2015

الخميس 14 أبريل 2022 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعلن اعتقال ناشط من حماس شارك في قتل مستوطن واصابة 3 آخرين عام 2015



القدس المحتلة/سما/

قال جهاز الشاباك الإسرائيلي مساء الأربعاء، إنه تم اعتقال الناشط في حركة حماس، معاذ حامد، من بلدة سلواد شرق رام الله.

وجاء في بيان “الشاباك” أنه تم بالتعاون بين الجيش واليمام اعتقال الناشط حامد، الذي شارك في عملية إطلاق نار عام 2015 قتل خلالها مستوطن وأصيب 3، مضيفًا أنه كان معتقلًا من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية بعد الهجوم، ووصلت معلومات للشاباك اليوم أنه فر من سجون السلطة وقد تحركت القوات بعد عدة ساعات لاعتقاله حيث وجد في قرية كوبر.


وزعم الشاباك أن معاذ فر من سجن السلطة لتنفيذ عملية مسلحة، مشيرًا إلى أنه تم اعتقاله مع آخرين.

وفي قرية كوبر شمال رام الله، حيث أعلن الشاباك اعتقال حامد، جرى أيضًا اعتقال الأسير السابق خلدون البرغوثي، ونجله عماد، وشاب آخر.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم، استشهاد الشاب عمر محمد عليان (20 عامًا) من بلدة سلواد، وإصابة ستة بالرصاص الحي في مواجهات مع جنود الاحتلال.


وقبل ذلك جرى الإعلان عن استشهاد الطفل قصى حمامرة (14 عامًا)، برصاص جنود الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وصباح اليوم، قتل جنود الاحتلال المستشار القانوني محمد عساف من كفر لاقف بقلقيلية، بعد إطلاق النار عليه في محيط قبر يوسف شرق نابلس.

#الشابام

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