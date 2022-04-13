"فتح" تستهجن الصمت العربي والإسلامي والدولي على المذبحة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا

رام الله/سما/

ستهجت حركة فتح المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة انتهاكاتها بحق مقدساته، خاصة المسجد الأقصى.

وأكدت فتح، أن هذا الصمت يشجع هذا الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا كل يوم.

كما أكدت أن شعبنا سيدافع عن أرضه ومقدساته من هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقه بقرار من أعلى مستوى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت فتح الازدواجية بالمعايير التي ينتهجها العالم بحق شعبنا وقضيته العادلة.

وقالت فتح: إنها ستبقى مع شعبها في خط الدفاع الأول، مدافعين عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لانتهاكات كل يوم.

وحيت فتح أبناء شعبنا الأبطال الذي يسطرون أروع آيات البطولة والفداء دفاعا عن ارضهم ومقدساتهم.