انطلاق مسيرة في رام الله اسنادا لجنين

جنين/سما/

انطلقت الليلة مسيرة جماهيرية نظمها إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة، من وسط المدينة وجابت عددا من الشوارع اسنادا لمحافظة جنين ومخيمها في وجه جرائم الاحتلال المتواصلة منذ أيام.

وجابت المسيرة مركز المدينة وسط هتافات تندد بجرائم الاحتلال، ودعا المشاركون في هتافاتهم إلى الوقوف بجانب مخيم جنين ودعمه ومؤازرته، وأكّدوا وحدة الشعب الفلسطيني بكافة فصائله في سبيل التصدي للاحتلال، والاستمرار في المقاومة وتصاعدها.

وقال موفق سحويل أمين سر حركة فتح في رام الله والبيرة، إن المسيرة تأتي للتأكيد على استمرار هبة الشعب الفلسطيني ضد عنجهية الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا في مختلف محافظات الوطن وتحديدا في محافظة جنين.

وأضاف: إننا نوجه رسالة للعالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني كما وقف لجانب الشعب الأوكراني وعدم الكيل بمكيالين، وشعبنا سيستمر في الصمود والمقاومة، ورسالتنا ان جنين والقدس وكل المحافظات هي محافظة واحدة نقف فيها جميعا ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى الحرية والاستقلال.

وأضاف: إن المسيرة أكملت طريقها لنقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله لدعم أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال.