  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في بلدة حوسان عقب استشهاد فتى

الخميس 14 أبريل 2022 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في بلدة حوسان عقب استشهاد فتى



بيت لحم/سما/

 أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي في تجدد المواجهات مع الاحتلال في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، وذلك عقب استشهاد فتى في القرية.

وقال رئيس المجلس القروي لحوسان محمد سباتين إنه تم نقل 4 إصابات لتلقي العلاج بعد إصاباتهم برصاص الاحتلال الحي بالأجزاء السفلية من أجسادهم، للمركز الطبي في القرية، فيما أصيب العشرات بالاختناق والعيارات المطاطية، وتركزت المواجهات في منطقة المطنية شرق القرية ومنطقة الكبار.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال تحاصر القرية بشكل كامل منذ ساعات وتمنع الخروج والدخول إليها.

ــــ

ــــ

#حوسان #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..

السيسي يتابع عن كثب.. تفاصيل الحادث الأليم في أسوان (فيديو)

بعد تعديل حكم سابق .. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته في غزة

خلافا لمزاعم بينيت.. رئيس حركة استيطانية يقر بإعلان "ذبح القرابين" في الأقصى

شاهد: بدء اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة

استشهاد أمين سر حركة فتح بقرية كفر لاقف برصاص الاحتلال الاسرائيلي

قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة

الأخبار الرئيسية

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2022

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر أبريل للأسر المتعففة بغزة

العاروري يوجه رسالة لأبناء شعبنا

photo_2022-04-13_20-57-01

شهيد و11 اصابة واعتقال آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في سلواد (صور وفيديو)

شه

شهيد في حوسان واشتباكات بسلواد واعتقالات بكوبر (فيديوهات)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم