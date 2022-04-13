إصابات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في بلدة حوسان عقب استشهاد فتى

بيت لحم/سما/

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي في تجدد المواجهات مع الاحتلال في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، وذلك عقب استشهاد فتى في القرية.

وقال رئيس المجلس القروي لحوسان محمد سباتين إنه تم نقل 4 إصابات لتلقي العلاج بعد إصاباتهم برصاص الاحتلال الحي بالأجزاء السفلية من أجسادهم، للمركز الطبي في القرية، فيما أصيب العشرات بالاختناق والعيارات المطاطية، وتركزت المواجهات في منطقة المطنية شرق القرية ومنطقة الكبار.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال تحاصر القرية بشكل كامل منذ ساعات وتمنع الخروج والدخول إليها.

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