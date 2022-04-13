الاحتلال يمنع الآذان بالحرم الإبراهيمي والمستوطنون يقيمون احتفالا صاخبا بالساحة الشرقية

الخليل/سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، رفع آذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية عليه، كما اقتحم عشرات المستوطنين الساحة الشرقية للحرم.

وأفاد مدير عام الحرم غسان الرجبي لــ"وفا"، بان قوات الاحتلال منعت رفع آذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية عليه، كما قامت تلك القوات بالتنكيل بالمصلين وإعاقة وصولهم للحرم وإخضاعهم للتفتيش الجسدي للحد من توافدهم للصلاة فيه.

وأضاف: إن عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اقتحموا الساحة الشرقية للحرم وأقاموا حفلا صاخبا، مشيرا إلى ان الاحتلال يحاول من وراء تلك الاعتداءات تعزيز وجود المستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف والحد من التواجد الكبير للمواطنين الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك.