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الاحتلال يستولي على منزل في قرية حوسان غرب بيت لحم

الخميس 14 أبريل 2022 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على منزل في قرية حوسان غرب بيت لحم



بيت لحم/سما/

 

 استولت قوات الاحتلال مساء اليوم الاربعاء، علىً منزل في قرية حوسان غرب بيت لحم، وحولته لنقطة عسكرية.

وأفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في محافظة بيت لحن لؤي زعول لمراسلنا، بأن جنود الاحتلال استولوا علىً منزل المواطن سمير نصار زعول، في منطقة المطينة علىً الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية، وحجزوا جميع افراد العائلة في غرفة، وحولوه الى نقطة عسكرية لمراقبة تحركات المواطنين.

ويأتي هذا في ظل التصعيد الواضح من قبل قوات الاحتلال بحق أهالي القرية والتي أدت مساء اليوم الى استشهاد الفتى قصي فؤاد حمامرة واختطاف جثمانه .

#بيت لحم #الاحتلال

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