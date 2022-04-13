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إصابة مسن بقنبلة صوت في مواجهات ببلدة الخضر جنوب بيت لحم

الخميس 14 أبريل 2022 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مسن بقنبلة صوت في مواجهات ببلدة الخضر جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

أصيب مساء اليوم الاربعاء، المسن إبراهيم صلاح (80 عاما) بقنبلة صوت في وجهه، اثناء تواجده في شرفة منزله بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات في البلدة.

وقال حسين صلاح، ان والده أصيب بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال صوب المنزل أثناء تواجده على شرفة المنزل، حيث أصابته في وجهه، ونقل الى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج .

وأفاد مراسلنا بأن مواجهات اندلعت في البلدة القديمة، مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد اخرا بالاختناق.

#مسن #بيت لحم

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