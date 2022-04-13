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هرتسوغ: تل أبيب مصرة للحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ: تل أبيب مصرة للحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي



القدس المحتلة/سما/

 قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء الأربعاء، إن تل أبيب مصرة للحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي وأنه لن يكون هاك تغيير في الواقع الحالي.

جاءت أقوال هرتسوغ خلال كلمة قصيرة له بعد إقامته مأدبة إفطار رمضانية بحضور دبلوماسيين عرب وشخصيات من الداخل المحتل، بحسب ما ذكرت قناة ريشت كان.


واعتبر هرتسوغ أن ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول الحرم القدسي مجرد “منشورات كاذبة”.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان باللغة العربية، إنها “ستعمل على تطبيق القانون ومنع انتهاك الوضع القائم بالحرم القدسي.. هناك متطرفون من عدة جهات يسعون لإشعال الأوضاع وسنعمل على ضبط الأوضاع بقوة القانون”، وفق تعبيرها.

فيما ذكرت قناة “كان” أن قرار إغلاق الأراضي الفلسطينية خلال “عيد الفصح” يومي السبت والأحد سيتم اتخاذه وفق الوضع الأمني، وأن هناك توجه لعدم فرض أي إغلاق مع إبقاء اليقظة الأمنية المشددة.

#اسرائيل #يتسحاق هرتسوغ

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