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غانتس: لا نستبعد أي هجمات جديدة والتصعيد من غزة غير وارد..

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لا نستبعد أي هجمات جديدة والتصعيد من غزة غير وارد..



القدس المحتلة/سما/

 قال بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، إن الفترة الحالية حساسة للغاية ومن المستحيل تحديد أنه لن يكون هناك المزيد من الهجمات، رغم العمليات العسكرية المستمرة لإحباط أي هجوم جديد.

وأكد غانتس في مقابلة مع قناة 12 العبرية، أن قواته ستواصل العمل في كل وقت من أجل إحباط أي هجمات.


واستبعد غانتس أن يكون هناك أي تصعيد من غزة رغم الفترة الحساسة الحالية، محذرًا في الوقت ذاته من إمكانية أن تصعّد حماس، مؤكدًا أن قواته جاهزة لأي تصعيد على أي من الجبهات واستخدام القوة المطلوبة لذلك.

وأشار إلى أنه ما يزال يحافظ على اتصال من وقت لآخر مع الرئيس محمود عباس، قائلًا “نحن نحتاج إلى تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس.. نريد تحسين الاقتصاد في الضفة وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا”.

#بيني غانتس

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