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العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر أبريل للأسر المتعففة بغزة

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر أبريل للأسر المتعففة بغزة



غزة/سما/

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ،أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ابريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 14/04/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري. للاستعلام عن المستفيدين (حال تفعيل الرابط) اضغط هنا 

#العمادي #صرف المنحة القطرية #موعد صرف المنحة القطرية

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