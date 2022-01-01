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محدث: شهيدان و11 اصابة على الأقل خلال مواجهات مع الاحتلال في سلواد (صور وفيديو)

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: شهيدان و11 اصابة على الأقل خلال مواجهات مع الاحتلال في سلواد (صور وفيديو)



رام الله/سما/

استشهد شابان وأصيب 11 مواطنا على الأقل في مواجهات متواصلة منذ ساعات في بلدة سلواد شمال محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عمر محمد عليان (20 عاما) بعد إصابته برصاصة حي في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب صدر عنها، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف من بلدة سلواد، لشاب ووصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب خمسة آخرين بجروح مختلف بحسب بيان الوزارة.

وأفادت مصادر طبية  باستشهاد الشاب أمير حسين حماد من بلدة سلواد برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وحسب إسعاف بلدة سلواد يوجد 5 إصابات على الأقل تواجد في مركز سلواد الطبي الذي يحاصره الاحتلال في هذه الاثناء.

وأفادت مصادر محلية ، أنه جرى أيضا اعتقال 3 شبان بعد اقتحام القرية للمرة الثانية وهم: عبد الفتاح حماد، وخالد إياد حامد، وأحمد عبد الله حامد.

وتابعت: إن قوات الاحتلال أيضا أطلقت قذيفة تجاه منزل عائلة خالد الطاعوج لم يكن أصحابه يتواجدون فيه، ولم يصب أحد بأذى داخل المنزل.

في سياق متصل، قالت مصادر طبية في القرية، إنه سجلت إصابة خطيرة برصاص الاحتلال، وعدد من الاصابات بالرصاص الحي، ويجري نقل الإصابات بالتعاون بين إسعاف سلواد وإسعاف الهلال الأحمر للمشافي في مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية في بلدة سلواد إن إحدى سيارات الاحتلال قامت بدهس أحد الشبان في القرية في هذه الاثناء، وتجري محاصرة منزل جديد في القري


ووفق مصادر محلية في المنطقة، فإن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً مطلقةً قذائف حوله، وطالبت شاباً عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء اليوم ثمانية مواطنين من قرية كوبر وبلدة سلواد.



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يتبع.

#شهيد #سلواد

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