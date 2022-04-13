الرئيس عباس يهاتف محافظ جنين

رام الله/سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، محافظ جنين أكرم الرجوب، وذلك للاطمئنان على أحوال شعبنا في المحافظة والمخيم على وجه الخصوص، وذلك في أعقاب الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمحافظة.

وأكد سيادته، الموقف الثابت بإدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وكذلك على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية واحترام القانون الدولي.

وأعطى الرئيس، توجيهاته لتقديم المساعدات العاجلة لأهلنا في المخيم لتمكينهم من الصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر عليهم.

ـــ