الكيلة تبحث مع سفير رومانيا التعاون المشترك في المجال الصحي

رام الله/سما/

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي وتعزيز الدعم.

وأشارت الكيلة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله، إلى العلاقة المتينة بين البلدين، مشيدة بالدعم الروماني لفلسطين، لا سيما للقطاع الصحي.

وأكدت أهمية تطوير العلاقات التعاونية بين البلدين في القطاع الصحي من خلال تعزيز الدعم المادي والفني وتطويرات القدرات وتبادل الخبرات واستقبال الوفود الطبية لإجراء عمليات معقدة، مثل زراعة القلب والكبد.

وأطلعت وزيرة الصحة السفير تيرلا على الواقع الصحي في فلسطين، والجهود التي بُذلت في مواجهة جائحة كورونا، ومراحل تطور المنظومة الصحية الفلسطينية، والخطة الاستراتيجية لتوفير وتطوير جميع الخدمات الصحية.

من جهته، أشاد السفير الروماني بجهود دولة فلسطين بشكل عام في تطوير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن القطاع الصحي الفلسطيني أثبت قوته كباقي الدول المتقدمة في التغلب على الجائحة وتقديم سبل الرعاية والعلاج المختلفة للمواطنين.