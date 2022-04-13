  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة تبحث مع سفير رومانيا التعاون المشترك في المجال الصحي

الأربعاء 13 أبريل 2022 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تبحث مع سفير رومانيا التعاون المشترك في المجال الصحي



رام الله/سما/

 بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي وتعزيز الدعم.

وأشارت الكيلة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله، إلى العلاقة المتينة بين البلدين، مشيدة بالدعم الروماني لفلسطين، لا سيما للقطاع الصحي.

وأكدت أهمية تطوير العلاقات التعاونية بين البلدين في القطاع الصحي من خلال تعزيز الدعم المادي والفني وتطويرات القدرات وتبادل الخبرات واستقبال الوفود الطبية لإجراء عمليات معقدة، مثل زراعة القلب والكبد.

وأطلعت وزيرة الصحة السفير تيرلا على الواقع الصحي في فلسطين، والجهود التي بُذلت في مواجهة جائحة كورونا، ومراحل تطور المنظومة الصحية الفلسطينية، والخطة الاستراتيجية لتوفير وتطوير جميع الخدمات الصحية.

من جهته، أشاد السفير الروماني بجهود دولة فلسطين بشكل عام في تطوير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن القطاع الصحي الفلسطيني أثبت قوته كباقي الدول المتقدمة في التغلب على الجائحة وتقديم سبل الرعاية والعلاج المختلفة للمواطنين.

#مي الكيلة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..

بعد تعديل حكم سابق .. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته في غزة

خلافا لمزاعم بينيت.. رئيس حركة استيطانية يقر بإعلان "ذبح القرابين" في الأقصى

شاهد: بدء اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة

استشهاد أمين سر حركة فتح بقرية كفر لاقف برصاص الاحتلال الاسرائيلي

قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة

السيسي يتابع عن كثب.. تفاصيل الحادث الأليم في أسوان (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2022-04-13_20-57-01

شهيد ثاني برصاص الاحتلال في سلواد

شه

شهيد في حوسان واشتباكات بسلواد واعتقالات بكوبر (فيديوهات)

4

فرانس برس: تطبيق تلغرام ورشاشات "إم-16" وسائل جنين لمواجهة أي عملية إسرائيلية

الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة العامة وتدعو المقاومة لمزيد من الاستنفار والجهوزية

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في ختام جلستها الأسبوعية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم