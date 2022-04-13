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نقابة التمريض تقرر الشروع في إضراب شامل غدا الخميس

الأربعاء 13 أبريل 2022 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة التمريض تقرر الشروع في إضراب شامل غدا الخميس



رام الله/سما/

 قرر مجلس نقابة التمريض والقبالة اليوم الأربعاء، الشروع في إضراب شامل بمراكز الرعاية الصحية الأولية يوم غد الخميس، مع عدم التوجه، وبما يشمل مدراء التمريض والتمريض العاملين في استراحة أريحا.

 

وجاء في بيان لمجلس النقابة، أن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها لإعطاء اللجنة الوزارية فرصّة للتوصّل إلى حل.

 

ويشمل الإضراب المستشفيات اعتبارًا من لحظة صدور هذا البيان، وليوم الخميس (14 نيسان)، وأن يكون دوام التمريض وموظفي العقود بنسبة 30٪، وإشغال الأقسام بنسبة 50٪ من الأسرّة.

كما يتم إلغاء العمليات المبرمجة، وأن يكون التعامل مع الحالات الطارئة فقط، والتوقف عن إثبات الدوام بالبصمة، وفيما يخص العيادات الخارجية، فسيكون الإضراب شاملًا مع عدم التوجه، وكذلك الأمر بالنسبة لتمريض مبنى الوزارة والمستودعات.

 

 
 
#نقابة التمريض

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