تركيا: الحفاظ على علاقات مستدامة يلزم "اسرائيل" احترام القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية

أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الأربعاء) في إفادة لمراسلي وزارة الخارجية الإسرائيلية في أنقرة إن الأزمات المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عملية التطبيع بين تركيا وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية التركي "نتوقع من الجانب الإسرائيلي احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالفلسطينيين ، حتى تكون العلاقات بيننا مستدامة.

واضاف وزير الخارجية التركي إن العلاقات مع إسرائيل تمر بمرحلة زخم إيجابي وأن الحوار بين الطرفين إيجابي ومفيد.

وأشار اوغلو إلى حدوث العديد من التقلبات في العلاقات الإسرائيلية التركية في السنوات الأخيرة ، لكنه شدد على أن تركيا تريد إقامة علاقة مستدامة مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه ، قال إن المشاكل بين الدولتين لا تتعلق بالعلاقات بينهما ، وإنما تتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".



وأشار إلى أن تركيا تريد إجراء حوار مع إسرائيل حول القضايا الإقليمية مثل إيران وسوريا وتعزيز أجندة إيجابية بشأن قضايا مثل التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة.

وأضاف أن تركيا تتوقع ضبط النفس من جانب إسرائيل والفلسطينيين خلال شهر رمضان.



ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل ، بدأت محادثات بين تل أبيب وأنقرة حول إعادة العلاقات بين البلدين. وكانت زيارة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ لأنقرة الشهر الماضي هي أول زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي كبير إلى تركيا منذ 15 عامًا.