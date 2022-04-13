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شاهد: فضلات طائر على كتف بايدن تثير تفاعلا

الأربعاء 13 أبريل 2022 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فضلات طائر على كتف بايدن تثير تفاعلا



واشنطن/سما/

أثار مقطع فيديو وصور تظهر سقوط شيء يعتقد أنه "تغوط طائر" على سترة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إدلائه بكلمة الثلاثاء، تفاعلا في أوساط المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط شيء على الكتف اليسرى لبايدن خلال الخطاب الذي أدلى به من ولاية آيوا، وتناول فيه تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وما تقوم به إدارته لمواجهة التضخم.


وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه أمام مؤيديه بولاية آيوا إن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" في أوكرانيا.

وتابع: "ميزانية عائلتك، وقدرتك على ملء خزان الوقود الخاص بك، لا ينبغي أن يتوقف أي منها على ما إذا كان ديكتاتور يعلن حربا ويرتكب إبادة جماعية على بعد نصف العالم".

 
 

وأثارت حادثة الطائر، تفاعلا واسعا لدى المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية والعربية.

#بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

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