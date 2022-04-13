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شاهد: "إم بي سي" السعودية تسخر من بايدن بشدة.. وتفاعل أمريكي

الأربعاء 13 أبريل 2022 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "إم بي سي" السعودية تسخر من بايدن بشدة.. وتفاعل أمريكي



وكالات

سخرت قناة "إم بي سي" السعودية بشدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس.

وبثت القناة فيديو من أداء الإعلامي الساخر خالد الفراج، يقوم بدور بايدن، ويظهره بأنه يعاني من فقدان جزئي للذاكرة، وأنه ينام خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

 

وقام الممثل الساخر وحيد الصالح بتأدية دور نائبة بايدن كاميلا هاريس.

ويظهر الفيديو الساخر أن بايدن يريد التحدث عن أزمة روسيا، بيد أنه يخطئ ويذكر روسيا أولا، ومن ثم أفريقيا، رغم محاولات هاريس المتكررة لتنبيهه.

وقام إعلاميون ومغردون أمريكيون بالتفاعل على نطاق واسع مع الفيديو، منوهين إلى أن السخرية تأتي من قناة مملوكة للحكومة السعودية.

 وقال مغردون أمريكيون إن هذه السخرية تأتي في ظل تأزم بالعلاقات بين الرياض وواشنطن، بسبب رفض المملكة زيادة معدل إنتاج النفط لتغطية النقص الحاصل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.


 
#السعودية

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