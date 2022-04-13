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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 13 أبريل 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس 14 أبريل 2022.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلتين التاسعة + العاشرة+ المتأخرون من كشف المسافرين (2022/17)، إضافة إلى الحافلة الخامسة  من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15).

وأكّدت على التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مُشيرةً إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 

وأوضحت ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف  (2022/17): اضغط هنا

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #رفح

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