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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويستدعي آخرين من القدس

الأربعاء 13 أبريل 2022 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويستدعي آخرين من القدس



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان مقدسيين واستدعت آخرين في عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نصر الله محمود عقب دهم منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته للتحقيق، كما اقتحمت منزل الشاب منصور محمود في البلدة، وتركت له استدعاء للتحقيق معه في غرف "4" لدى مخابرات الاحتلال، كونه لم يكن في المنزل، كما اقتحمت أيضًا منزل الشاب نور شيخة وطالبته بتسليم نفسه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور شرق المدينة واعتقلت الشاب محمد أبو سبيتان، كما داهمت منزل الشاب أمير حازم الصياد، واستدعت الشاب فريد أبو الهوى للتحقيق معه.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، استدعت مخابرات الاحتلال الشابين عبد بربر ومجد الأعور للتحقيق بعد اقتحام منزليهما. كما اقتحمت منزل الشاب يوسف الرشق، وهددت باعتقال والده في حال لم يسلم نفسه.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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