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دلياني: قصة "القرابين" تشجع على تنفيذ الجرائم بحق الحرم القدسي الشريف

الأربعاء 13 أبريل 2022 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دلياني: قصة "القرابين" تشجع على تنفيذ الجرائم بحق الحرم القدسي الشريف



غزة/سما/

قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال الاسرائيلي تصنع التوتر بشكل مباشر من خلال عدوانية وإجرام أجهزتها الأمنية.

وأضاف دلياني ، أن قصة القرابين  وحماية الارهاب الاستيطاني يُشجع بشكل غير مباشر على تنفيذ المزيد من الجرائم التي تنفذها الجماعات الاستيطانية بحق الحرم القدسي الشريف، وأن ذلك لن يثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة.

وأوضح  دلياني، أن ما يحدث من توتر مرتبط بالإرادة السياسية الاسرائيلية التي تسعى إلى تنمية مشاعر العداء والكراهية ليبقى اليمين الصهيوني المتطرف مهيمن على المشهد السياسي. 


 

 
وأردف:" حكومة الاحتلال التي يرأسها اليميني المتطرف العنصري نفتالي بينيت، ومن قبله سيئ الذكر المجرم المتطرف بنيامين نتنياهو هي التي تسمح باقتحامات الحرم القدسي الشريف، وهي نفسها التي تدعم مالياً المدارس الدينية المقامة في مستوطنات غير شرعية والتي تُخرج لنا هؤلاء الارهابيين، وهي التي تضمن الحصانة القانونية للعمل الارهابي اليهودي، وهي التي تغذيه بخطابها السياسي العنصري.

وفي ختام حديثه، بين دلياني أن قضية القرابين الخرافية ما هي إلا جزء من هذا السياق اللاإنساني العنصري الذي يشكل أسس اتخاذ القرار في حكومة الاحتلال.

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