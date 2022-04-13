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أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في ختام جلستها الأسبوعية

الأربعاء 13 أبريل 2022 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في ختام جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة الأربعاء تكليف وزارة المالية بصرف كشف جديد من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض العلاج.

كما صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي على الموافقة على تطوير منظومة المركبات لدى شرطة المرور وصرف مساعدة مالية عاجلة لصالح بلدية الشوكة.

وأقرت اللجنة صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لغرض تركيب عيون القط على شارع صلاح الدين مقابل مدارس المزرعة بدير البلح واعتماد مقترح اللجنة المشكلة لتطوير ساحة السرايا بمدينة غزة.

وصادقت على دليل إجراءات إدارة شبكة الطرق الإقليمية في قطاع غزة، المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

كما أقرت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية عدد من الوزارات لإعداد مخطط تطوير الممر الواصل بين محافظة غزة والشمال بمنطقة غرب معسكر الشاطئ.

ووافقت على اعتماد الكشف الثالث للرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، وإقرار لائحة تنظيم اللجان الحكومية وضوابط عملها، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات، لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها داخل مكبات نفايات جحر الديك.

#لجنة العمل الحكومي

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