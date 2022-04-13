استطلاع لمعهد “غالوب”: استمرار تصاعد تأييد الأميركيين للفلسطينيين

واشنطن/سما/

- كشف استطلاع رأي جديد لمعهد “غالوب” أجري خلال شهر شباط الماضي استمرار تصاعد تأييد الرأي العام الأميركي للفلسطينيين.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة 26% التأييد مقارنة مع 16% عام 2016، بينما تواصل انخفاض التأييد لاسرائيل ليصل الى 55% العام الحالي مقارنة مع 62% عام 2016، بينما انخفض عدد المحايدين بدون أي موقف تجاه الطرفين من 22% إلى 18% خلال ذات الفترة.



ويوثق الاستطلاع التناقض الحاد بين أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كون أكثر من ثلاثة أرباع الجمهوريين يتعاطفون مع اسرائيل (77٪) مقابل (13%) يتعاطفون مع الفلسطينيين، لكن هذه الفجوة تتضاءل بين المستقلين (54٪ يؤيدون الإسرائيليين و26٪ للفلسطينيين)، في المقابل فإن الديمقراطيين منقسمون إحصائيا، حيث يؤيد (40٪ الإسرائيليين و38٪ الفلسطينيين).