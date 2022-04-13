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الخارجية الأميركية: قلقون للغاية من العنف في"إسرائيل" وفي الضفة الغربية

الأربعاء 13 أبريل 2022 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية: قلقون للغاية من العنف في"إسرائيل" وفي الضفة الغربية



واشنطن/سما/

عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها بشأن اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إطار رده على سؤال يخص هذه المسألة في مؤتمره الصحفي في وزارة الخارجية : “نحن قلقون للغاية من العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية، والذي رأيناه مستمرًا، للأسف، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين”.


وأضاف برايس “نحث جميع الأطراف على الامتناع عن الإجراءات التي تصعد التوترات والاضطرابات وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين، كما نشجع جميع الأطراف على العمل معًا لإنهاء دورة العنف هذه”.

وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت جنين للمرة الرابعة واعتقلت ما لا يقل عن خمسة عشر فلسطينيًا خلال مداهمات إسرائيلية لعشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة

#الخارجية الامريكية #جنين

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