  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأربعاء 13 أبريل 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى



جدة/سما/

 حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إقدام عشرات المستوطنين على اقتحام الأقصى المبارك وتأدية طقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل تحديا سافرا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكا صارخا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

ودعا طه المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الاماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.

#منظمة التعاون الاسلامي #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..

هآرتس: غزة قد ترد بالصواريخ على حملة "اسرائيل" القمعية في الضفة

صحيفة اسرائيلية: عودة في باب العامود وبن غفير في “بني براك”.. والائتلاف قد يسقط في شرك الليكود

بعد تعديل حكم سابق .. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته في غزة

سفير فلسطين بلندن: الإعلام يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصفنا بـ"الإرهابيين" (فيديو)

ليبرمان: لا انتخابات قريبا ..نتنياهو سيبرم صفقة ادعاء

قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم": حماس تفقد الدافع لمنع الجهاد من اطلاق الصواريخ على اسرائيل

قبر

قبر يوسف: قائد القوة الإسرائيلية استخف بالجميع و خرق الأوامر ونسق مع المستوطنين

اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال أحدهم من داخل حرم جامعة خضوري بطولكرم

صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على هذا الأمر في المرحلة القادمة ..

حاولت التواصل معه لكن "مش قادر أشوفه" .. شعث :الرئيس طلب مني الاستقالة من مناصبي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم