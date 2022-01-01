الرئيس يهاتف الملك عبد الله الثاني

رام الله/سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مهنئا إياه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له أمس الثلاثاء.

واطمأن السيد الرئيس، على صحة جلالة الملك متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان سيادته بعث رسالة تهنئة للعاهل الأردني، قال فيها: "يسر أن نرفع لكم أسمى عبارات التهاني القلبية بسلامتكم من العملية الجراحية التي أجريت لكم في ألمانيا، وتكللت بفضل الله وحمده بالنجاح".

وأضاف الرئيس: "نسأل المولى عز وجل دوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن يحفظكم والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق بخير وازدهار".