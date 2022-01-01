  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهاتف الملك عبد الله الثاني

الأربعاء 13 أبريل 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف الملك عبد الله الثاني



رام الله/سما/

 هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مهنئا إياه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له أمس الثلاثاء.

واطمأن السيد الرئيس، على صحة جلالة الملك متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان سيادته بعث رسالة تهنئة للعاهل الأردني، قال فيها: "يسر أن نرفع لكم أسمى عبارات التهاني القلبية بسلامتكم من العملية الجراحية التي أجريت لكم في ألمانيا، وتكللت بفضل الله وحمده بالنجاح".

وأضاف الرئيس: "نسأل المولى عز وجل دوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن يحفظكم والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق بخير وازدهار".

#الرئيس عباس #الملك عبد الله الثاني

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..

هآرتس: غزة قد ترد بالصواريخ على حملة "اسرائيل" القمعية في الضفة

صحيفة اسرائيلية: عودة في باب العامود وبن غفير في “بني براك”.. والائتلاف قد يسقط في شرك الليكود

بعد تعديل حكم سابق .. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته في غزة

سفير فلسطين بلندن: الإعلام يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصفنا بـ"الإرهابيين" (فيديو)

ليبرمان: لا انتخابات قريبا ..نتنياهو سيبرم صفقة ادعاء

قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم": حماس تفقد الدافع لمنع الجهاد من اطلاق الصواريخ على اسرائيل

قبر

قبر يوسف: قائد القوة الإسرائيلية استخف بالجميع و خرق الأوامر ونسق مع المستوطنين

اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال أحدهم من داخل حرم جامعة خضوري بطولكرم

صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على هذا الأمر في المرحلة القادمة ..

حاولت التواصل معه لكن "مش قادر أشوفه" .. شعث :الرئيس طلب مني الاستقالة من مناصبي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم