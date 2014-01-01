اسرائيل: تراجع سعر البنزين نصف شيكل بدءا من الغد

القدس المحتلة / سما /

صادقت لجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي اليوم، الأربعاء، على خفض ضريبة المحروقات (البلو) بنصف شيكل، وسينخفض سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" بالخدمة الذاتية من 7.44 إلى 6.94 شيكل ابتداء من فجر غد، الخميس.

وسيسري القرار بخفض ضريبة المحروقات لمدة شهرين على السولار، فيما سيكون لمدة 3 شهور على البنزين.

و سيتم إجراء تقييم مجددا حول تمديد التخفيض خلال العام الجاري في حال تواصل ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفع سعر البنزين مطلع الشهر الحالي بـ39 أغورة وبلغ 7.44 شيكل، وهو أعلى سعر منذ آب/أغسطس العام 2014.