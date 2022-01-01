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احتفاء أمريكي بتقليد تمثيلي سعودي لـ"هفوات" الرئيس جو بايدن (فيديو)

الأربعاء 13 أبريل 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء أمريكي بتقليد تمثيلي سعودي لـ"هفوات" الرئيس جو بايدن (فيديو)



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "سبق" أن مقطعا لتقليد الرئيس الأمريكي جو بايدن في برنامج بثته قناة "إم بي سي" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية، انتشر "كالنار في الهشيم".

وفي معرض استعراضها لما تضمنه المشهد، قالت الصحيفة إن الفنان الكوميدي خالد الفراج، ظهر "في إحدى حلقات البرنامج الذي يذاع على فضائية إم بي سي متقمصا شخصية الرئيس الأمريكي، في محاكاة ساخرة؛ حيث يحاول بايدن تَذَكُّر مضمون الرسالة التي أراد توجيهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلا أنه يتلعثم، ويفشل في كل مرة في التذكر؛ بينما يدخل في نوبة نوم أثناء الحديث؛ فيما تحاول نائبته "كامالا هاريس" يائسةً، مساعدته على التذكر وإيقاظه، وتلقينه بعض الكلمات والعبارات؛ لتجنب الإحراج".

ونقل عن صحيفة  "نيويورك بوست" الأمريكية تعليقها على هذا "المقطع الذي انتشر على نطاق عريض، متخطيا ملايين المشاهدات في وقت قصير"، قولها إن "البرنامج السعودي الكوميدي يحاكي تاريخا من الزلات اللفظية للرئيس الأمريكي، والتي جعلته يخطئ في تذكر أسماء الأشخاص مما دفع المراقبين إلى التشكيك في سلامة عقله على حد قول الصحيفة الأمريكية".

أما صحيفة "ذا دايلي كولر" فقد اعتبرت "أن البرنامج السعودي أكثرُ تسليةً من برنامج (ساترداي نايت لايف) الكوميدي الشهير، الذي يُقدم عروضًا كوميدية ومحاكاة ساخرة للسياسة والثقافة المعاصرة".

وذكرت صحيفة "سبق" أن الممثل خالد الفراج كتب ردا على إحدى التغريدات الأمريكية: "لدينا المزيد من النكات إذا أردت. شكلنا بنصير عالميين يا عيال"، علاوة على إبدائه الاستعداد لتصوير جزء جديد حيث قال في تغريدة أخرى: "إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني".

وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي. وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

ويأتي المشهد في وقت تزداد فيه مؤشرات توتر العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان   

 

   

#جو بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

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