أغرب عادات دول العالم فى شهر رمضان

وكالات / سما /

تختلف العادات الرمضانية من دولة لأخرى، حسب التقاليد والعادات التى نشأوا عليها، لذلك قد تبدو بعض عادات الدول غريبة بالنسبة لدول أخرى، ولكن تتفق مع الاحتفال بحلول شهر رمضان والاستمتاع بروحانياته ولهذا نستعرض في التقرير، أغرب عادات الدول في شهر رمضان حول العالم.

رمضان في إندونيسيا

تمنح المدارس إجازة للطلاب في شهر رمضان، ومن العادات المعروفة خلال استقبال الشهر الكريم هو قرع الطبول، والمعروفة باسم " البدوق ".

شهر رمضان في الهند

يتأكد الشعب الهندي من حلول رمضان من خلال القضاة، وفي القرى يتأكدون من حلول الشهر من خلال المشايخ، ومن المعروف أن خلال هذا الشهر تؤجل الامتحانات والانتخابات كما لا توجد إجازات، ويحرص الهنود على إقامة المسابقات الدينية وصلاة التراويح وختم القرآن مع نهاية شهر رمضان.

رمضان في باكستان

تحتفل الأسر في باكستان بالأطفال الذين يصومون لأول مرة من خلال إقامة مسابقة معروفة باسم حرب البيض المسلوق، والتي تعتمد على إمساك البيضة وضربها بالبيضة الأخرى التي في يد الخصم لكسرها، والفائز يتأهل للمرحلة الثانية.

رمضان في نيجيريا

لا يمكن أن يفطر شخص بمفرده في هذه الدولة، حيث يعتبر هذا غير مقبول نهائياً، لذلك تحرص الأسر على التجمع عند تناول وجبة الإفطار وتقسم المائدة لقسمين أحدهما للنساء وأخرى للرجال.

رمضان في موريتانيا

يحرص المسلمون في موريتانيا على قراءة القرآن طوال الشهر الكريم، ويحلقون رؤوسهم قبل بداية الشهر لينمو على مدار شهر رمضان، كما تؤجل حفلات الزفاف.