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سيدة تجني المال من نشر صور أصابع قدمها

الأربعاء 13 أبريل 2022 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيدة تجني المال من نشر صور أصابع قدمها



وكالات / سما /

نشرت سيدة بريطانية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تيك توك، أشارت في إلى أنه تجني ما يزيد عن 600 جنيه استرليني بسبب نشر صور قدميها عبر حسابها على تيك توك.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة بريطانية من مشاهير تيك تزك تدعى "كات ماما"، أثارت الجدل بسبب ما رددته عن الأرباح التي تجنيها من صور قدميها عبر التطبيق.

قالت السيدة أنها تنشر صورا و مقاطع فيديو لأصابع قدميها و عليها طلاء للأظافر في الحساب الخاص بها، و رغم ظهور قدميها فقط في مقاطع الفيديو إلا أنها حظيت بمتابعة الآلاف عبر حسابها.

وأوضحت الشابة أنها تجني أرباحا من مشاهدات متابعيها لصور أظافر قدميها و طلائها بألوان مختلفة، و يصل المبلغ في بعض الأحيان إلى 600 جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن عدد كبير من متابعيها هاجمها بشكل لاذع بعد ما قالته عن تربحها مبالغ مالية مقابل نشر اظافر قدميها من خلال الفيديوهات.

#أصابع القدم #المال #تيك توك

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