ماذا قالت الصحف الإسبانية عن ملحمة ريال مدريد في الأبطال؟

وكالات / سما /

أجمعت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، على وصف تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال، على حساب تشيلسي، بعد مباراتهما مساء أمس الثلاثاء، بالإنجاز الملحمي والأسطوري.

وأشارت صحيفة (ماركا) اليوم إلى أن مواجهة الريال والبلوز أمس كانت "ليلة خيالية"، مؤكدة أن الفريق الإسباني "رائع"، مشيدة أيضا بتأهل فياريال إلى نصف نهائي التشامبيونز على حساب بايرن ميونخ.

أما (آس) فقد اكتفت بكلمة واحدة في واجهتها هي "لا يقهر"، محتفية بانتفاضة الريال رغم التأخر في النتيجة بثلاثة أهداف، ليفرض اللجوء إلى وقت إضافي خطف خلاله هدف التأهل لنصف النهائي.

بينما اعترفت (موندو ديبورتيفو) الكتالونية بأن الميرينجي صنع "معجزة جديدة في التشامبيونز" حيث "فرض رودريجو لعب وقت إضافي، وحسم بنزيما النتيجة" لصالح أبناء العاصمة الإسبانية.

فيما رأت صحيفة (سبورت) الكتالونية أيضا أن تشيلسي "أسقط ريال مدريد"، وأن الفريق اللندني "كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل بثلاثة أهداف، لكن هدف رودريجو فرض لعب وقت إضافي، ومنحت رأسية بنزيما الريال تذكرة التأهل إلى نصف النهائي".