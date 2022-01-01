  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: وقفة للمطالبة بالإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

الأربعاء 13 أبريل 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

طالب مشاركون في وقفة نظمت اليوم الأربعاء، أمام الصليب الأحمر بمدينة الخليل، بضرورة الإفراج العاجل عن الأسير أحمد مناصرة (20 عاما)، والذي اعتقلته قوات الاحتلال طفلا قبل 7 سنوات.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والقوى الوطنية ولجنة أهالي الأسرى، صور الأسير مناصرة، واليافطات التي تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراحه من سجون الاحتلال وإنهاء محاكمته.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار إن حكومة الاحتلال اعتقلت الأسير مناصرة عندما كان طفلا ويخضع اليوم لمحاكمة عسكرية بعد قضائه سبع سنوات في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أنه يعاني من ظروف نفسية وبحاجة لرعاية صحية تسببت بها عمليات القمع والتحقيقات القاسية التي تعرض لها.

وأشار النجار إلى أن الاحتلال يعتقل الأطفال الذين كفلت حقوقهم المواثيق والأعراف الدولية، ويخضعهم لعمليات التحقيق لكسر إرادتهم وخلق جيل مغيب وطنيا بحسب اعتقادهم.

بدوره، طالب رئيس بلدية الخليل محمد عمران القواسمي بالإفراج العاجل عن الأسير مناصرة والعشرات من الأطفال الذين تعتقلهم قوات الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسوؤلياته أمام حكومة الاحتلال التي تواصل جرائمها بحق شعبنا.

#أحمد مناصرة #الخليل #الصليب الاحمر

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: غزة قد ترد بالصواريخ على حملة "اسرائيل" القمعية في الضفة

تقرير: "الجنس من أجل البقاء" في بعض المخيمات السورية

صحيفة اسرائيلية: عودة في باب العامود وبن غفير في “بني براك”.. والائتلاف قد يسقط في شرك الليكود

سفير فلسطين بلندن: الإعلام يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصفنا بـ"الإرهابيين" (فيديو)

ليبرمان: لا انتخابات قريبا ..نتنياهو سيبرم صفقة ادعاء

قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة

استشهاد أمين سر حركة فتح بقرية كفر لاقف برصاص الاحتلال الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

قبر

قبر يوسف: قائد القوة الإسرائيلية استخف بالجميع و خرق الأوامر ونسق مع المستوطنين

اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتقال أحدهم من داخل حرم جامعة خضوري بطولكرم

صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على هذا الأمر في المرحلة القادمة ..

حاولت التواصل معه لكن "مش قادر أشوفه" .. شعث :الرئيس طلب مني الاستقالة من مناصبي

رعد

الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم