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طبيب يكشف كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأربعاء 13 أبريل 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب يكشف كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية



وكالات / سما /

ارتفاع ضغط الدم هو مرض قلبي وعائي شائع يرتبط بارتفاع ضغط الدم. إذا لم تتم معالجته، ولم تتم السيطرة عليه، فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والعجز وحتى الموت.

ووفقا لكبير أطباء القلب الروسي والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، سيرغي بويتسوف، فإنه يمكن أن تقلل المراقبة عن بعد لضغط الدم لدى المرضى من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبالتالي تقلل من الإعاقة والوفيات. وقال:

هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الطريقة ستقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، والاضطرابات الحادة في الدورة الدموية الدماغية، وبالتالي الإعاقة والوفيات بين السكان.

وأكد أنه توجد ممارسة المراقبة عن بعد لضغط الدم في الوضع التجريبي في بعض مناطق البلاد منذ عدة سنوات، موضحا أنه خلال هذا الوقت، خضع أكثر من 20 ألف مريض للمراقبة عن بعد لضغط الدم.

وأشار بويستوف إلى أنه بفضل المراقبة عن بعد، انخفض عدد مكالمات سيارات الإسعاف بسبب ارتفاع ضغط الدم - وهو السبب الرئيسي للاتصال بالطوارئ وسيارات الإسعاف.

وفقًا للاختصاصي، الآن مع مراقبة المستوصف، فإن نحو 35-40 في المئة من المصابين بارتفاع ضغط الدم، والذين يتلقون الأدوية يحققون قيم ضغط الدم المستهدفة، في حين أن هذا الرقم يمكن أن يكون أكثر من 60 في المئة مع المراقبة عن بعد.

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