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الخارجية تعرب عن تقدير شعبنا لموقف المنتخب الليبي للمبارزة لرفضه منافسة الإسرائيلي

الأربعاء 13 أبريل 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تقدير شعبنا للجمهورية الليبية حكومة وشعبا على مواقفها الثابتة والدائمة لجانب الحق الفلسطيني.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن شعبنا يعرب عن تقديره أيضا للمنتخب الليبي للمبارزة، الذي انسحب ورفض منافسة المنتخب الإسرائيلي في تصفيات بطولة العالم للمبارزة، تضامنا مع حقوقنا المشروعة والعادلة، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى.

وشدد الديك على أن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، ومجلس وأبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا، سيكونون في استقبال المنتخب الليبي يوم غد الخميس، في مطار معيتيقة الدولي لحظة وصوله إلى وطنه.

#وزارة الخارجية

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