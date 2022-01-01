  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يدين جريمة نابلس: الاحتلال يواصل سياسة “القتل لأجل القتل”

الأربعاء 13 أبريل 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدين جريمة نابلس: الاحتلال يواصل سياسة “القتل لأجل القتل”



رام الله / سما /

 أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد محمد حسن عساف (34 عاما)، أمين سر حركة “فتح” في قرية كفر لاقف، المستشار القانوني في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان.

وقال رئيس الوزراء: يواصل جنود الاحتلال جرائم القتل لأجل القتل، برخصة ممنوحة من رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت، دون أدنى التفاته للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف: كما كل الشهداء من الشيوخ والشباب والأطفال والنساء الذين قضوا برصاص تلك الرخصة المفتوحة على شهوة القتل قضى الشهيد عساف، الأب لثلاثة أطفال، برصاصة في الصدر خلال تواجده في مدينة نابلس صباح اليوم.

وادان اشتية الجريمة وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء شعبنا، وتقدم من والدي الشهيد وعائلته وأهالي قريته بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: غزة قد ترد بالصواريخ على حملة "اسرائيل" القمعية في الضفة

تقرير: "الجنس من أجل البقاء" في بعض المخيمات السورية

صحيفة اسرائيلية: عودة في باب العامود وبن غفير في “بني براك”.. والائتلاف قد يسقط في شرك الليكود

سفير فلسطين بلندن: الإعلام يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصفنا بـ"الإرهابيين" (فيديو)

ليبرمان: لا انتخابات قريبا ..نتنياهو سيبرم صفقة ادعاء

قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة

بارليف: لن نتردد في تنفيذ عملية عسكرية واسعة بجنين

الأخبار الرئيسية

اصابة 3 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي واعتقال أحدهم من داخل حرم جامعة خضوري بطولكرم

صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على هذا الأمر في المرحلة القادمة ..

حاولت التواصل معه لكن "مش قادر أشوفه" .. شعث :الرئيس طلب مني الاستقالة من مناصبي

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

رعد

الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم