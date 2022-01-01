اختتام منافسات دور المجموعات من بطولة "الياسين" (فيديو)

غزة / سما /

انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة الشهيد الشيخ "أحمد ياسين" الرمضانية, التي تقام برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ومع اختتام مباريات الدور الأول، تحددت معالم دور الأربعة في الفرعين، حيث يلتقي في فرع "غزة والشمال" خدمات الشاطئ مع الصداقة، وشباب جباليا مع المجمع الإسلامي، أما في فرع "الوسطى والجنوب" فيتقابل شباب خانيونس مع شباب الزوايدة، وخدمات البريج مع خدمات خانيونس.

ختام المجموعات

ولحساب المجموعة الثالثة فرع "غزة والشمال"، تفوق بيت حانون الأهلي على نماء (4-3)، ليصعد شباب جباليا عن المجموعة متصدرا برصيد ٧ نقاط.

وسجل لبيت حانون الأهلي أحمد عجور، ويوسف مصلح، ووجدي عودة، ومحمد الريخاوي، بينما أحرز لنماء أحمد الغزالي "هدفين", وغسان أبو عودة.

أما في المجموعة الرابعة لذات الفرع, فقد احتكم بيت حانون الرياضي واتحاد الشجاعية للتعادل (1-1)، ليتأهل المجمع الإسلامي عن المجموعة كونه يملك ٤ نقاط، بينما لدى الشجاعية نقطتين، وبيت حانون نقطة وحيدة.

وفي فرع "الوسطى والجنوب", تفوق اتحاد خانيونس على نظيره الأقصى (1-0), أحرزه عز الدين أبو جاموس، في اختتام منافسات المجموعة الثانية.

ورغم فوز الاتحاد، إلا أن خدمات البريج هو الذي صعد عن المجموعة بعد تصدره برصيد ٦ نقاط.

وفي المجموعة الثالثة لذات الفرع, خسر أهلي النصيرات إداريا أمام شباب الزوايدة (0-3), ليرفع الأخير رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.

