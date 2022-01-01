فرض عقوبات على الأندية التي انسحبت من البطولة الرمضانية

غزة / سما /

أعلن محمد حلس مدير وحدة الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن فرض إجراءات لمعاقبة الأندية التي انسحبت من بطولة الشهيد أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم، والتي يرعاها المجلس الأعلى وينظمها اتحاد كرة القدم.

وأوضح محمد حلس أن المجلس الأعلى نظم البطولة بعد مخاطبة الأندية من خلال اتحاد الكرة والحصول على الموافقة للمشاركة، لتحفيز جاهزية الأندية والحفاظ على تجمع الفرق التي تخوض منافسات الدوري خلال فترة التوقف في شهر رمضان المبارك، وإضفاء أجواء التنافس الشريف والمحبة بين اللاعبين خلال الشهر الفضيل.

وعبر حلس عن انزعاج المجلس الأعلى من تصرف بعض الأندية وإعلان انسحابها أثناء البطولة، وأضاف أن العقوبات ستطال الأندية التي انسحبت بعد انطلاق البطولة وستحرم من المكافأة التي ستمنح للأندية المشاركة، بالإضافة لحرمانها من المشاركة في الفعاليات الرياضية للمجلس لمدة عام كامل.