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ماذا قال أنشيلوتي بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال؟

الأربعاء 13 أبريل 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال أنشيلوتي بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال؟



وكالات / سما /

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على تأهل فريقه لنصف نهائي دوري ابطال أوروبا، رغم خسارته من تشيلسي الإنجليزي في مباراة الإياب في ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء أمس الثلاثاء، بثلاثية لهدفين.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء ” تأهلنا بسبب التغييرات، أجريت بعض التغييرات لبث الطاقة في الفريق، لقد عانينا كثيراً والكل أظهر عن وجهه، لم نكن نستحق التأخر بهدفين، عانينا من الركلات الحرة لأننا لا نملك ميليتاو، كانت هناك صعوبات، وبعدما استقبلنا الهدف الثاني عانينا على الصعيد النفسي”.

وأضاف كارليتو “سحر ملعب سانتياجو بيرنابيو ساعدنا كثيراً من جديد، كلما تزداد المعاناة، كلما أزداد سعادة، كان عليّ الهدوء على مقاعد البدلاء لتقييم الفريق جيداً، وتشيلسي كان يضغط بشكل رائع، وفي النهاية حصلنا على الأفضلية في الوقت الإضافي”.

وعن داني كارفاخال، قال “لقد قدم مباراة جيدة للغاية كقلب دفاع، والكل في الملعب أعطانا الكثير بطاقته ومجهوده”.

وبخصوص إدواردو كامافينجا قال” يمكنه اللعب أساسياً، نعم يعطي للفريق رئة جديدة بنزوله، وبمرو الدقائق، عندما تملك روديجو، فالفيردي وكامافينجا فإنك تملك فريق قوي للغاية على الصعيد البدني”.

#كارلو أنشيلوتي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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