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ماذا قال توخيل بعد خروج تشيلسي من دوري الأبطال أمام ريال مدريد ؟

الأربعاء 13 أبريل 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال توخيل بعد خروج تشيلسي من دوري الأبطال أمام ريال مدريد ؟



وكالات / سما /

أكد المدرب الألماني توماس توخيل بأن فريق تشيلسي لم يكن يستحق الخروج من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن فاز على ريال مدريد في البرنابيو 32 ولكنه خرج بمجموع المباراتين من البطولة بنتيجة 54.

ويعتقد المدرب الألماني لفريق تشيلسي بأن فريقه ارتكب القليل من الهفوات وهي التي تسببت في خروجه أمام الفريق الأبيض الذي نجح في حسم الفرص القليلة المتاحة له.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة قال مدرب البلوز: “لا يوجد ندم لدينا..هذه النوع من الهزائم يمكن أن تتقبلها بفخر كرياضي، لم يحالفنا الحظ ولهذا نشعر بخيبة أمل”.

واستطرد المدرب الألماني: “لقد تعرضنا للخروج بسبب الجودة الفردية وإنهاء الفرص، لقد ارتكبنا خطأين وفقدنا الكرة مرتين فقط..لقد كان نستحق التأهل من هذه المباراة اليوم”.

وعن طريقة تعامله مع المباراة قال: “لقد لعبنا بخطة مختلفة عن تلك التي لعبناها ضد برينتفورد وفي مباراة الذهاب، وهذا هو الاختلاف الكبير ولا نخجل أبداً من الإشارة إلى هذه النقطة كأهم شئ كان علينا العمل عليه وأن الشئ الأساسي هو كيف نلعب ضمن خطة تكتيكية ، واليوم كنّا منضبطين للغاية وأظهرنا الشجاعة والجودة”.

#توماس توخيل #تشيلسي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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