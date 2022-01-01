تصريحات مفاجئة من ناجيلسمان بعد خروج بايرن ميونخ من دوري الأبطال

وكالات / سما /

تعرض فريق بايرن ميونخ وجماهيره لهزة كبيرة بعد الفشل الكبير في التأهل إلى نصف نهائي أبطال دوري أوروبا، وذلك بعد أن أخفق في الفوز على فياريال في مباراة العودة بعد خسارة مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف، ومع ذلك كانت ردة فعل المدرب الشاب يوليان ناجيلسمان غير متوقعة ولا تتناسب مع هذا الإخفاق الكبير.

وخرج بايرن ميونخ والذي كان أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة أمام الفريق الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني وذلك رغم النجوم الكبيرة التي يملكها واللاعبين المتعودين على لعب الأدوار الحاسمة من البطولة.

وقال مدرب لايبزيج السابق بأنه يعتقد بأن فريقه لعب أفضل مباراة له منذ فترة كبيرة وأنه كان يستحق التأهل، كما لام نجم الفريق توماس مولر على أحد الفرص التي أهدرها.

وقال ناجيلسمان لوسائل الإعلام بعد المباراة عن الفرصة التي أهدرها اللاعب الألماني الدولي من ضربة رأسية في الشوط الثاني : “كان يجب على توماس مولر أن يسجل تلك الفرصة، فأنت لا تحصل على الكثير منها”.

وفي تحليله لأداء فريقه قال ناجيلسمان : “مباراة الذهاب كانت المفتاح لخروجنا من المسابقة، لقد خسرنا المباراة هناك ولم نلعب بشكل جيد”.

وواصل : “اليوم قدمنا أداءاً جيداً من الناحية التكتيكية، من حيث القوة والشدة كانت أفضل مباراة لنا في الأشهر الأخيرة..ولكننا كنا نحتاج إلى تسجيل مزيد من الأهداف، ولكن بشكلٍ عام كانت مباراة جيدة منّا”.