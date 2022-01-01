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المطران حنا: كلنا مع جنين ونرفض سياسة العقاب الجماعي

الأربعاء 13 أبريل 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الاربعاء في لقاء تلفزيوني "كلنا مع جنين التي تعاقب وتحاصر ونرفض سياسة العقاب الجماعي مؤكدين بأن جنين كانت وستبقى عصية على الكسر".


واضاف "ان ما يحدث في جنين من محاولات لكسر واهانة شعبنا هناك والنيل من معنوياته وارادته ستبوء كلها بالفشل فالشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم ولن يقبل بأي ممارسات ظالمة هدفها النيل من عزيمتهم وارادتهم وصمودهم ورباطهم" .


وتابع "جنين كانت وستبقى عنوانا للبسالة والبطولة ولن تتمكن السلطات الاحتلالية من كسر ارادة شعبنا هناك كما وفي سائر انحاء هذه الارض المقدسة ، كلنا مع جنين ومع اهلها الصامدين وان شاء الله لا يضيع حق وراءه مطالب".

#المطران حنا

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