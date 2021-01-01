قطر الخيرية تقدم الدعم لبرنامج الأونروا للمعونة الغذائية الطارئة في غزة

غزة / سما /

تبرعت مؤسسة قطر الخيرية بمبلغ 1,5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك دعما للمعونة الغذائية التي تقدمها الوكالة في غزة.

وسيتمكن حوالي 90,300 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ممن يعيشون في قطاع غزة المحاصر من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية لمدة ثلاثة أشهر (ربع واحد) في هذه الجولة من توزيع المساعدات.

واضافت الاونروا "مع دخول الحصار عامه الخامس عشر، تستمر مستويات البطالة في الارتفاع كل عام مع ووضع البطالة المزري هذا يؤدي إلى تفاقم الاقتصاد الهش بالفعل، والبنية التحتية المتدهورة، والانقسامات السياسية الداخلية ودورات الصراع المتكررة، وآخرها الأعمال العدائية التي جرت في أيار 2021، والتي خلفت 192 قتيلا مدنيا فلسطينيا ومئات الجرحى" .

وتابع البيان "إن خدمات الأونروا، بما في ذلك المعونة الغذائية، توفر شريان الحياة للاجئي فلسطين وتساعدهم على عيش حياة أكثر صحة وكرامة".

وقال توماس وايت مدير شؤون الأونروا في غزة: "إننا نعتقد أن المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين توفر لهم الأمن الغذائي وتحافظ على كرامتهم" موضحا " الدعم المتفاني الذي تقدمه قطر الخيرية للأونروا يشير إلى التزام كبير بالقيم الإنسانية والمشاركة في التنمية الدولية ولن يساعد هذا الدعم لاجئي فلسطين على تلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، بل يمنحهم أيضا الأمل في مستقبل أفضل حيث يتم حماية احتياجاتهم وحقوقهم".

وقال " شكرا لقطر الخيرية على دعمها للأونروا وللاجئي فلسطين الذين يعانون من وضع قاتم بشكل غير عادي".

وواضاف بيان الاونروا "لطالما كانت دولة قطر داعما وشريكا مخلصا وموثوقا للأونروا طوال أكثر من 70 عاما، سواء من خلال حكومتها أو من خلال العديد من المنظمات التي تتخذ من قطر مقرا لها في مجالات التنمية والإغاثة، مثل مؤسسة قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، والتعليم فوق الجميع، والهلال الأحمر القطري".

ومنذ إنشائها، مكنت المساهمات التي قدمتها دولة قطر حسب بيان الاونروا "من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ من فلسطين في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية".