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"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال جامعة خضوري

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، الأمر الذي تسبب بإصابة عدد من الطلبة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مسلسل الاقتحامات والاعتداءات المتكررة بحق "خضوري" والمؤسسات التعليمية عموماً يُشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي تكفل حُرمة الجامعات والحق في التعليم.

وأضافت أن الاحتلال يواصل هذه الانتهاكات بشكل ممنهج ومتكرّر بحق العديد من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وجدّدت مطالبتها لكافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية المحلية والدولية للوقوف وقفة جادة وتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات الممنهجة، والعمل على فضحها ولجمها، وذلك حفاظاً على حق الطلبة بالتعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

#التعليم العالي #جامعة خضوري

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