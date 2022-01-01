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صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على هذا الأمر في المرحلة القادمة ..

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على هذا الأمر في المرحلة القادمة ..



غزة/ سما /

نقلت صحيفة "الأيام" المحلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في الفصائل الفلسطينية، قولها، إن هناك اتفاقا ضمنيا بين فصائل غزة لعدم نقل المقاومة الشعبية في الضفة إلى غزة.

وقالت المصادر للصحيفة، إن "الفصائل في غزة تريد إفساح المجال للمقاومة الشعبية في الضفة للتطور والنمو وعدم إتاحة المجال لقوات الاحتلال لنقل المعركة إلى غزة".

ونوهت إلى عدم وجود أي أفق للتصعيد في غزة في الوقت الراهن، لافتة إلى أن الفصائل لم تناقش هذا التوجه في اجتماع رسمي لكنها متفقة على إبقاء الوضع الحالي القائم وتكتفي راهنا بإطلاق التهديدات والتحذير من تصعيد قادم ستدفع ثمنه حكومة الاحتلال.

وأشارت إلى أن الفصائل تفهم الرغبة الإسرائيلية في نقل المعركة إلى غزة حيث يسهل التعامل معها من خلال الاعتداءات الواسعة دون الدخول إلى القطاع.

وشددت المصادر على أن الرغبة بالحفاظ على جبهة غزة هادئة تلاقي قبولا ودعما من جهات عربية وإقليمية طالما أجرت وساطات للحفاظ على حالة الهدوء.

وحذرت هذه الأوساط من إمكانية انهيار الوضع الهادئ القائم في غزة إذا تم المساس بالمسجد الأقصى وتنفيذ تهديدات المستوطنين "بذبح القرابين"، يوم الجمعة القادم.

وقالت، إن كل شيء يمكن أن ينهار فجأة لأن الفصائل في غزة لن تقبل بالوضع الذي سينشأ في حال الاعتداء على المسجد الأقصى.

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