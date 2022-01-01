فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء:
* "يديعوت احرونوت":
- أزمة طعام في العالم بسبب الحرب الأوكرانية الروسية والأمم المتحدة تقول إن 44 مليون شخص سيعانون من المجاعة
- إغلاق الفتحات في جدار الفصل العنصري
- "وزارة القضاء" تقر بربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء وشرعنتها
- الشاباك: الهدايا من السفارة الصينية لوزراء لم تكن بها أجهزة تنصت والصين تطالب ببيان توضيحي
- الهجوم على رئيس المشتركة أيمن عودة مستمر
* "معاريف":
- البؤر الاستيطانية في الائتلاف: إقرار ربط البؤر بالكهرباء واليمين يبارك واليسار يدعو لضبط النفس
- ران ادلست يكتب: حياة الفلسطينيين بالأغوار لا تطاق لأن المستوطنين الهمج يضايقونهم ويعتدون عليهم من أجل ترحيلهم
* "هآرتس":
- تصرفات إسرائيل كادت أن تسبب أزمة سياسية مع الصين
- تسبي بأرئيل: من سيشهد على إرهاب اليهود؟