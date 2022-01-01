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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء:

* "يديعوت احرونوت": 

- أزمة طعام في العالم بسبب الحرب الأوكرانية الروسية والأمم المتحدة تقول إن 44 مليون شخص سيعانون من المجاعة 

- إغلاق الفتحات في جدار الفصل العنصري 

- "وزارة القضاء" تقر بربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء وشرعنتها 

- الشاباك: الهدايا من السفارة الصينية لوزراء لم تكن بها أجهزة تنصت والصين تطالب ببيان توضيحي

- الهجوم على رئيس المشتركة أيمن عودة مستمر 

* "معاريف": 

- البؤر الاستيطانية في الائتلاف: إقرار ربط البؤر بالكهرباء واليمين يبارك واليسار يدعو لضبط النفس 

- ران ادلست يكتب: حياة الفلسطينيين بالأغوار لا تطاق لأن المستوطنين الهمج يضايقونهم ويعتدون عليهم من أجل ترحيلهم 

* "هآرتس": 

- تصرفات إسرائيل كادت أن تسبب أزمة سياسية مع الصين

- تسبي بأرئيل: من سيشهد على إرهاب اليهود؟

#الصحف الإسرائيلية

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