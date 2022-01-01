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فيديو.. ريال مدريد يُخمد ثورة تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يُخمد ثورة تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

تمكن ريال مدريد من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي، وذلك رغم الهزيمة إياباً على أرض مدريد بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو قد بدأ عن طريق النجم الإنجليزي الشاب ميسون ماونت في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية توج بها هجمة رائعة من نجوم الفريق اللندني.

وفي الدقيقة51 نجح المُدافع الألماني أنطونيو روديجير في تسجيل ثاني أهداف البلوز بلعبة رأسية رائعة غالط بها تيبو كورتوا حارس الميرنجي.

وشهدت الدقيقة 62 تسجيل النجم الإسباني ماركوس ألونسو هدفاً رائعاً في مرمى الميرنجي، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد أن أظهرت تقنية الفيديو “الفار” وجود لمسة يد عليه قبل التسديد.

وسجل النجم الألماني تيمو فيرنر هدفاً مُبهراً في الدقيقة 75 بعد لمسة فنية رائعة داخل منطقة جزاء النادي الملكي تلاعب فيها بالدفاع قبل أن يُسجل الهدف.

انتفض ريال مدريد بعد الهدف الثالث، وتمكن النجم البرازيلي الشاب رودريجو من تسجيل هدف فريقه الأول بعد تمريرة بينية رائعة من الأسطورة لوكا مودريتش، وجاء ذلك في الدقيقة 80، لتُصبح النتيجة تقدم تشيلسي بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ.

ولجأ الفريقان للأوقات الإضافية لحسم هوية المُتأهل لنصف النهائي، وذلك بعد أن كان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة ولكن لصالح الميرنجي على أرض لندن.

وفي الوقت الإضافي الأول، وتحديداً في الدقيقة السادسة منه نجح فينيسيوس في إهداء زميله كريم بنزيما كرة رائعة داخل منطقة الجزاء حولها النجم الفرنسي لهدفٍ رائع برأسه في مرمى ميندي حارس البلوز.

#دوري الأبطال #ريال مدريد #تشيلسي

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