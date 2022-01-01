فيديو.. فياريال يطرد بايرن ميونيخ من دوري الأبطال

وكالات / سما /

ودع فريق بايرن ميونخ الألماني مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، في مفاجأة مدوية، على يد فريق فياريال الإسباني، بعدما استسلم للتعادل معه بهدف لمثله في لقاء الإياب، مساء أمس الثلاثاء.

الفريق البافاري مني بخسارة قوامها هدف دون رد في لقاء الذهاب، في ملعب لا سيراميكا، معقل فريق الغواصات الصفراء، وكان يكفيه الفوز بأي نتيجة للعب وقت إضافي، أو بفارق هدفين للتأهل.

كتيبة المدرب أوناي إيمري نجحت في المرور بنجاح من الشوط الأول، رغم تعدد محاولات البايرن، لتنتهي الفترة الأولى على وقع التعادل السلبي بين الفريقين.

وعقب الاستراحة مباشرةً، وقع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على هدف فريقه الوحيد، والذي جاء بعد سبع دقائق من صافرة بداية الفترة الثانية، والذي كان يعني التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

وانتظر فياريال دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي، ليطرد الفريق البافاري من المسابقة، بتسجيل صامويل شوكويزي هدف التعادل.

ولم يستوعب البايرن صدمة الهدف، ولم ينجح في تسجيل هدف الفوز والتأهل حتى بعد احتساب الحكم 4 دقائق كوقت بدلاً من الضائع، ليودع المسابقة بالخسارة 2-1 في مجموع المباراتين، ويصعد فياريال للمربع الذهبي.