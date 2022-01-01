  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. فياريال يطرد بايرن ميونيخ من دوري الأبطال

الأربعاء 13 أبريل 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فياريال يطرد بايرن ميونيخ من دوري الأبطال



وكالات / سما /

ودع فريق بايرن ميونخ الألماني مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، في مفاجأة مدوية، على يد فريق فياريال الإسباني، بعدما استسلم للتعادل معه بهدف لمثله في لقاء الإياب، مساء أمس الثلاثاء.

الفريق البافاري مني بخسارة قوامها هدف دون رد في لقاء الذهاب، في ملعب لا سيراميكا، معقل فريق الغواصات الصفراء، وكان يكفيه الفوز بأي نتيجة للعب وقت إضافي، أو بفارق هدفين للتأهل.

كتيبة المدرب أوناي إيمري نجحت في المرور بنجاح من الشوط الأول، رغم تعدد محاولات البايرن، لتنتهي الفترة الأولى على وقع التعادل السلبي بين الفريقين.

وعقب الاستراحة مباشرةً، وقع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على هدف فريقه الوحيد، والذي جاء بعد سبع دقائق من صافرة بداية الفترة الثانية، والذي كان يعني التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

وانتظر فياريال دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي، ليطرد الفريق البافاري من المسابقة، بتسجيل صامويل شوكويزي هدف التعادل.

ولم يستوعب البايرن صدمة الهدف، ولم ينجح في تسجيل هدف الفوز والتأهل حتى بعد احتساب الحكم 4 دقائق كوقت بدلاً من الضائع، ليودع المسابقة بالخسارة 2-1 في مجموع المباراتين، ويصعد فياريال للمربع الذهبي.

#فياريال #بايرن ميونخ #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: غزة قد ترد بالصواريخ على حملة "اسرائيل" القمعية في الضفة

تقرير: "الجنس من أجل البقاء" في بعض المخيمات السورية

صحيفة اسرائيلية: عودة في باب العامود وبن غفير في “بني براك”.. والائتلاف قد يسقط في شرك الليكود

سفير فلسطين بلندن: الإعلام يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصفنا بـ"الإرهابيين" (فيديو)

ليبرمان: لا انتخابات قريبا ..نتنياهو سيبرم صفقة ادعاء

بارليف: لن نتردد في تنفيذ عملية عسكرية واسعة بجنين

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من الإقدام على اقتحام الأقصى

الأخبار الرئيسية

صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على هذا الأمر في المرحلة القادمة ..

حاولت التواصل معه لكن "مش قادر أشوفه" .. شعث :الرئيس طلب مني الاستقالة من مناصبي

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

رعد

الاحتلال يزعم : هكذا ساعد والد منفذ عملية “ديزنغوف” نجله "رعد" ..

u

إحداها خطيرة .. إصابات واعتقالات خلال عمليات اقتحام واسعة في مدن الضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم